जयशंकर बोले- केवल 'मिडिल पावर' नहीं रहा भारत, अब हम 'पावर्स इन द मिडिल' हैं

जयशंकर ने वैश्विक राजनीति में आ रहे बदलावों पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कैसे पुरानी ताकतवर संरचनाएं अब खत्म हो रही हैं और अब दुनिया के देश सहमति और साझा हितों के दम पर एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया में अराजकता फैलने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया।

जयशंकर ने कहा, "व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच का यह विभाजन एक झूठा विभाजन है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नई वैश्विक व्यवस्था में फैसले सहमति, आपसी समझ और हर देश के अपने आत्म-हित से तय होंगे।