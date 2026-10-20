एस जयशंकर ने UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला से की मुलाकात, जानिए क्या हुई चर्चा

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया में चल रहे संकट पर बात हुई। जयशंकर ने क्षेत्र में शांति स्थापित करने के भारत के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने UAE का आभार भी जताया कि वह वहां रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का ध्यान रख रहा है, खासकर हाल ही में हुए हूती हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच।