विदेश मंत्री जयशंकर का UAE दौरा, उपप्रधानमंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिनों की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हैं। इस दौरे का मकसद दोनों देशों के बीच साझेदारी को और गहरा करना और दुनिया के बड़े मसलों पर मिलकर काम करना है।
गुरुवार को उन्होंने अबू धाबी में UAE के उपप्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कई अहम बातचीत होने की उम्मीद है।
जयशंकर ने वैश्विक संस्थाओं में बदलाव की वकालत की
जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के मिडिल ईस्ट एडिशन में भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक संस्थाओं को आज की दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए उनमें बदलाव जरूरी है।
उनकी इन मुलाकातों से यह उम्मीद है कि भारत और UAE मिलकर कैसे एक मजबूत भविष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।