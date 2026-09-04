जयशंकर ने जेलेंस्की से कहा- भारत की ऊर्जा जरूरतें सर्वोपरि, बातचीत से ही मिलेगी शांति
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भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध और दुनिया पर इसके असर पर विस्तार से चर्चा की।
जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसके 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची शांति बातचीत से ही हासिल होगी, न कि व्यापार पर पाबंदी लगाकर।
जेलेंस्की की चेतावनी- हमलों से वैश्विक खाद्य आपूर्ति को खतरा
जेलेंस्की ने शांति लाने की कोशिशों में भारत के सहयोग के लिए उसका धन्यवाद किया। उन्होंने यह चिंता भी जताई कि काला सागर में भारतीय नाविकों पर हुए हालिया हमलों से दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति को खतरा हो सकता है। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने दोनों देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा की।