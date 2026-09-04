जयशंकर ने जेलेंस्की से कहा- भारत की ऊर्जा जरूरतें सर्वोपरि, बातचीत से ही मिलेगी शांति

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से कीव में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध और दुनिया पर इसके असर पर विस्तार से चर्चा की।

जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता उसके 140 करोड़ लोगों के लिए ऊर्जा की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सच्ची शांति बातचीत से ही हासिल होगी, न कि व्यापार पर पाबंदी लगाकर।