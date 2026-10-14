जयशंकर ने मजाकिया लहजे में बताया क्यों जरूरी है जापान? बोले- मेरी पत्नी जापानी हैं
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति पर चल रही एक चर्चा में मजाकिया लहजे में जापान के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जापान भारत के लिए बहुत अहम है, और इसकी एक खास वजह यह भी है कि उनकी पत्नी जापानी हैं।
दरअसल, जब चर्चा के दौरान मॉडरेटर भारत की वैश्विक रणनीति के अहम देशों जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप और रूस का जिक्र कर रहे थे, तभी जयशंकर ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा, "आप एक 5वां देश भूल गए: जापान।" और फिर मजाक में जोड़ा, "मुझे ये कहना ही पड़ेगा, वरना घर जाकर पत्नी से डांट पड़ेगी।"
भारत की हिंद प्रशांत योजना के लिए जापान क्यों अहम?
जापान का जिक्र सिर्फ एक दोस्ताना नाते से नहीं किया गया है। भारत की हिंद प्रशांत योजनाओं में जापान की भूमिका बहुत बड़ी है। दोनों देश क्वॉड (जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हैं) के तहत सुरक्षा और टेक्नोलॉजी में साथ मिलकर काम करते हैं।
जापान भारत के कई बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे रेलवे में भी खूब निवेश करता है। इन सभी वजहों से जापान भारत की साझेदारी और इस क्षेत्र में भविष्य की तरक्की के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।