जयशंकर ने मजाकिया लहजे में बताया क्यों जरूरी है जापान? बोले- मेरी पत्नी जापानी हैं

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति पर चल रही एक चर्चा में मजाकिया लहजे में जापान के महत्व को समझाया। उन्होंने कहा कि जापान भारत के लिए बहुत अहम है, और इसकी एक खास वजह यह भी है कि उनकी पत्नी जापानी हैं।

दरअसल, जब चर्चा के दौरान मॉडरेटर भारत की वैश्विक रणनीति के अहम देशों जैसे अमेरिका, चीन, यूरोप और रूस का जिक्र कर रहे थे, तभी जयशंकर ने मुस्कुराते हुए बीच में टोक दिया। उन्होंने कहा, "आप एक 5वां देश भूल गए: जापान।" और फिर मजाक में जोड़ा, "मुझे ये कहना ही पड़ेगा, वरना घर जाकर पत्नी से डांट पड़ेगी।"