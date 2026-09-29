सीमा विवाद सुलझने के बाद चीन के साथ बेहतर हुए रिश्ते- एस जयशंकर

जयशंकर ने यह भी समझाया कि अब दुनिया में कूटनीति के तरीके बदल गए हैं। आजकल देश चीन, रूस और अमेरिका जैसी कई बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन साधते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच ज्यादातर व्यापारिक मामलों पर सहमति बन जाती है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ में आए नए बदलावों ने थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर लचीला रुख अपनाना होगा।