सीमा विवाद सुलझने के बाद चीन के साथ बेहतर हुए रिश्ते- एस जयशंकर
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि सीमा विवाद सुलझने के बाद चीन के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हुए हैं। न्यूयॉर्क में बातचीत के दौरान उन्होंने माना कि 2020 में स्थिति काफी तनाव भरी थी, लेकिन भारत ने चीन को लगातार यही समझाया कि इस विवाद को बेवजह लंबा खींचने से किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा। उनके मुताबिक, 'कुछ वजहों से चीनी पक्ष को यह बात समझने में थोड़ा वक्त लगा।'
अमेरिकी टैरिफ पर लचीलेपन की अपील
जयशंकर ने यह भी समझाया कि अब दुनिया में कूटनीति के तरीके बदल गए हैं। आजकल देश चीन, रूस और अमेरिका जैसी कई बड़ी ताकतों के साथ अपने रिश्तों में संतुलन साधते हैं। उन्होंने बताया कि वैसे तो भारत और अमेरिका के बीच ज्यादातर व्यापारिक मामलों पर सहमति बन जाती है, लेकिन अमेरिकी टैरिफ में आए नए बदलावों ने थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसलिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को मिलकर लचीला रुख अपनाना होगा।