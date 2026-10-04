विदेश मंत्री जयशंकर बोले- अमेरिका और चीन के बीच प्रतिद्वंद्विता उभरती हुई शक्तियों के लिए फायदेमंद

दिल्ली में हुई म्यूनिख लीडर्स मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और चीन के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता को 'गोल्डीलॉक्स परिदृश्य' बताया। उनके मुताबिक, यह एक ऐसा बेहतरीन और दुर्लभ मौका है, जहां उभरते हुए और मध्यम ताकत वाले देश अपनी तरक्की के लिए ज्यादा जगह बना पा रहे हैं और अपने हिसाब से फैसले भी ले सकते हैं। उ

न्होंने आगे कहा कि ये देश अब मजबूत सप्लाई चेन बनाने और दुनिया भर की चुनौतियों से निपटने के लिए साझा लक्ष्यों पर मिलकर काम करने में जुटे हैं।