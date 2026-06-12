यूरोप को जयशंकर का दो टूक जवाब- सस्ते रूसी तेल पर क्यों ऐतराज, जब खुद बेचते हैं हथियार? देश Jun 12, 2026

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिनलैंड में रूस से तेल खरीदने को लेकर हो रही आलोचना का जवाब दिया। उन्होंने साफ किया कि यह खरीद सिर्फ सस्ती ऊर्जा हासिल करने के लिए की जा रही है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2022 में अमेरिका ने भी भारत के इस फैसले का समर्थन किया था। उस समय यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे, और तब वैश्विक तेल कीमतों को स्थिर बनाए रखने में भारत के इस कदम को अमेरिका ने भी सही माना था।