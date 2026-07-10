विदेश मंत्री का खाड़ी देशों का दौरा, भारत के लिए खुले सहयोग के नए द्वार
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपना 4 देशों का खाड़ी दौरा पूरा कर लिया है। उन्होंने अपना आखिरी पड़ाव ओमान में बनाया, जहां वे 10 जुलाई 2026 को पहुंचे। ओमान के अधिकारियों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। यह दौरा भारत की उस पहल का हिस्सा था, जिसके तहत खाड़ी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
कुवैत में जयशंकर ने क्षेत्रों के सहयोग पर की चर्चा
कुवैत दौरे के दौरान जयशंकर ने वहां के बड़े नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ऊर्जा, व्यापार, रक्षा, तकनीक, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर बात हुई। उन्होंने हाल ही में उपजे तनावपूर्ण हालात के दौरान भारतीय समुदाय का ख्याल रखने के लिए कुवैत का धन्यवाद किया। इसके साथ ही, उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस को प्रधानमंत्री मोदी का बधाई संदेश भी दिया। यह दर्शाता है कि भारत इस पूरे क्षेत्र में अपनी दोस्ती और संबंधों को हमेशा मजबूत बनाए रखना चाहता है।