जयशंकर की त्रिनिदाद यात्रा: 'घर से दूर घर' में मिलीं भारत की जड़ें, रिश्ते हुए मजबूत

जयशंकर ने जयपुर फुट सेंटर के नए केंद्र का उद्घाटन किया

जयशंकर ने पेनाल में एक नया प्रोस्थेटिक्स सेंटर खोला। यह सेंटर भारत की जयपुर फुट पहल को आगे बढ़ाएगा, जिसने अब तक त्रिनिदाद और टोबैगो में 800 से ज्यादा लोगों को मदद पहुंचाई है।

उन्होंने मशहूर दत्तात्रेय मंदिर के भी दर्शन किए, जहां हनुमान जी की 85 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। भारतीय मूल के त्रिनिदाद और टोबैगो समुदाय के साथ बिताए अपने समय को उन्होंने 'घर से दूर घर' जैसा बताया। यह दर्शाता है कि भारत त्रिनिदाद और टोबैगो का एक भरोसेमंद सहयोगी है।