AI दुनिया को जोड़ेगा, जयशंकर ने वैश्विक दक्षिण को दिया भविष्य का मंत्र

जयशंकर ने देशों से आग्रह किया कि वे आपूर्ति श्रृंखला को खुला रखें और ऊर्जा के मुद्दे को राजनीति से दूर रखें। उन्होंने यह भी बताया कि खाद्य पदार्थों की लगातार और स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना कितना जरूरी है, साथ ही विकासशील देशों को अपने उद्योगों को बढ़ाने के अधिकार की भी रक्षा होनी चाहिए।

उनका यह संदेश ऐसे समय आया है जब दुनियाभर के तकनीकी दिग्गज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि AI हमारे भविष्य को किस तरह आकार देगा।