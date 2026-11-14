एस जयशंकर ने की अपने पद के तनाव पर बात, बताया खुद को कैसे रखते हैं फिट

जयशंकर अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए बताते हैं, "मेरा हर दिन पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि अक्सर मैं हर दिन एक बिल्कुल नई जगह पर होता हूं।" उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है। 2019 के बाद से उन्होंने विदेश की 161 यात्राएं की हैं, जिनमें से 23 तो इसी साल हुई हैं। हर दिन अक्सर एक नई जगह पर बिताने और नींद के अनियमित शेड्यूल के बावजूद वे खुद को तरोताजा रखने के लिए पढ़ने या योग जैसे छोटे-छोटे तरीकों पर निर्भर करते हैं। उनके शब्दों में, "आपके पास समय नहीं होता है; आप अपने दिन को लगातार स्थिति की जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं।"