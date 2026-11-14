एस जयशंकर ने की अपने पद के तनाव पर बात, बताया खुद को कैसे रखते हैं फिट
भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में अपने पद के तनाव के बारे में खुलकर बात की। 7 साल से इस पद पर रहते हुए और बेहद व्यस्त रहने के बावजूद वे योग, संगीत और फिल्में देखने के लिए समय निकालकर खुद को स्वस्थ रखते हैं। उनका कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में लगातार बदलते हालात के कारण हर समय खुद को ढालते रहना पड़ता है।
जयशंकर ने विदेश की 161 यात्राएं कीं
जयशंकर अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए बताते हैं, "मेरा हर दिन पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि अक्सर मैं हर दिन एक बिल्कुल नई जगह पर होता हूं।" उन्हें लगातार यात्रा करनी पड़ती है। 2019 के बाद से उन्होंने विदेश की 161 यात्राएं की हैं, जिनमें से 23 तो इसी साल हुई हैं। हर दिन अक्सर एक नई जगह पर बिताने और नींद के अनियमित शेड्यूल के बावजूद वे खुद को तरोताजा रखने के लिए पढ़ने या योग जैसे छोटे-छोटे तरीकों पर निर्भर करते हैं। उनके शब्दों में, "आपके पास समय नहीं होता है; आप अपने दिन को लगातार स्थिति की जरूरतों के हिसाब से ढालते हैं, इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं।"