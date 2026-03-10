विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ईरान युद्ध को लेकर संसद में जानकारी दी थी

क्या एस जयशंकर ने संसद में इजरायल का खुला समर्थन किया? जानिए सच्चाई

लेखन गजेंद्र 02:24 pm Mar 10, 202602:24 pm

क्या है खबर?

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के युद्ध के बीच सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में सरकार का पक्ष रखा था। अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो साझा कर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने संसद में भाषण के दौरान इजरायल का खुला समर्थन किया और विरोधियों को पाकिस्तान जाने को कहा है। प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने वीडियो की सत्यतता की जांच की, जिसमें यह फर्जी पाया गया।