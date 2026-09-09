मोदी और पुतिन के बीच 11 सितंबर को द्विपक्षीय बैठक होनी है (फाइल तस्वीर)

रूस से सुखोई-57 लड़ाकू विमान खरीद सकता है भारत, मोदी-पुतिन बैठक में और क्या-क्या होगी चर्चा?

लेखन आबिद खान 06:50 pm Sep 09, 202606:50 pm

क्या है खबर?

नई दिल्ली में BRICS शिखर सम्मेलन से पहले 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक होनी है। इस दौरान रक्षा सहयोग को लेकर दोनों देशों में अहम समझौते हो सकते है। खबर है कि भारत रूस से 5वीं पीढ़ी के सुखोई-57 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए बातचीत कर सकता है। इसके अलावा S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली पर भी चर्चा होगी। आइए जानते हैं और क्या-क्या चर्चा हो सकती है।