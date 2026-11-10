हिमाचल प्रदेश में 100 मीटर ऊंचे हाई टेंशन तार में फंसा रूसी पैराग्लाइडर (प्रतीकात्मक तस्वीर)

हिमाचल प्रदेश में 100 मीटर ऊंचे हाई टेंशन तार में फंसा रूसी पैराग्लाइडर, बचाया गया

लेखन गजेंद्र 08:15 pm Nov 10, 202608:15 pm

क्या है खबर?

हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक रूसी पैराग्लाइडर जमीन से 100 मीटर ऊंचे हाई टेंशन तारों में फंस गया। उसे 3 घंटे चले अभियान के बाद किसी तरह बचाया गया। रूसी पैराग्लाइडर पायलट की पहचान एलेक्सी के तौर पर हुई है। उसने दिन में पहले कांगड़ा जिले में मशहूर पैराग्लाइडिंग साइट बीर बिलिंग से उड़ान भरी थी। घटना की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसमें बचाव दल की सराहना की जा रही है।