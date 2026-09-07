अब ग्रामीण भी 25 दिन में बुक कर सकेंगे रसाेई गैस सिलेंडर, सरकार ने दिए आदेश

ग्रामीण घरों में रहने वाले लोगों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब ग्रामीण उपभोक्ता पहले 45 दिनों के बजाय हर 25 दिनों में अपना अगला रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। सरकार ने हाल ही में यह बदलाव लागू किया है। राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि यह फैसला तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) सप्लाई में सुधार और रिफिल बैकलॉग में आई काफी कमी के मद्देनजर लिया गया है।