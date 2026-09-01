RSS के 100 साल: इस दिन शताब्दी समारोह का दिल्ली में होगा भव्य समापन
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) अपने 100 साल पूरे होने का समापन 29 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में एक बड़े कार्यक्रम के साथ करेगा।
इस मौके पर RSS प्रमुख मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे।
संघ की स्थापना 1925 में नागपुर में हुई थी। इसके शताब्दी समारोह की शुरुआत पिछले साल विजयादशमी के पर्व पर की गई थी।
भागवत ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यात्राएं कीं
इस महत्वपूर्ण पड़ाव को यादगार बनाने के लिए, भागवत ने RSS के लगभग सभी 46 प्रांतों का दौरा किया है।
उन्होंने कई बड़ी सभाओं में भाषण दिए हैं और देश भर के धार्मिक गुरुओं तथा प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की है।
इसके साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यात्राएं की हैं। वे कनाडा और अमेरिका में लोगों को संबोधित कर चुके हैं और अब यूके जाने की योजना है।
RSS की विदेशी शाखा, हिंदू स्वयंसेवक संघ (HSS) ने सेमिनार और पुस्तक वाचन जैसे कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर में भारतीय समुदायों के बीच संघ के संदेश को पहुंचाया है।