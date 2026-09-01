RSS के 100 साल: इस दिन शताब्दी समारोह का दिल्ली में होगा भव्य समापन

इस महत्वपूर्ण पड़ाव को यादगार बनाने के लिए, भागवत ने RSS के लगभग सभी 46 प्रांतों का दौरा किया है।

उन्होंने कई बड़ी सभाओं में भाषण दिए हैं और देश भर के धार्मिक गुरुओं तथा प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की है।

इसके साथ ही, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी यात्राएं की हैं। वे कनाडा और अमेरिका में लोगों को संबोधित कर चुके हैं और अब यूके जाने की योजना है।

RSS की विदेशी शाखा, हिंदू स्वयंसेवक संघ (HSS) ने सेमिनार और पुस्तक वाचन जैसे कार्यक्रमों के जरिए दुनिया भर में भारतीय समुदायों के बीच संघ के संदेश को पहुंचाया है।