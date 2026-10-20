मोहन भागवत ने देश को किया सवाधान, कहा- वैश्विक शक्तियां कर रही भारत को कमजोर करने की साजिश
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राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संगठन के बड़े विजयादशमी कार्यक्रम में चेतावनी दी कि वैश्विक शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इन ताकतों का इरादा हिंदुओं और खुद RSS को भी नुकसान पहुंचाना है। उनका मानना है कि कुछ महत्वाकांक्षी नेता देश के हित के बजाय अपनी निजी सत्ता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे ऐसी कोशिशों को बढ़ावा मिल रहा है।
भागवत ने एकता का आह्वान किया, नेताओं को आगाह किया
भागवत ने इशारा किया कि अपनी महत्वाकांक्षा या दूरदर्शिता की कमी के चलते कुछ नेता बाहरी समूहों को भारत को अस्थिर करने में मदद कर सकते हैं। उनका संदेश साफ था कि देश पर आने वाले खतरों से बचने के लिए सभी को एकजुट और सतर्क रहना होगा, चाहे वे खतरे विदेश से आएं या देश के भीतर से।