मोहन भागवत ने देश को किया सवाधान, कहा- वैश्विक शक्तियां कर रही भारत को कमजोर करने की साजिश

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संगठन के बड़े विजयादशमी कार्यक्रम में चेतावनी दी कि वैश्विक शक्तियां भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। इन ताकतों का इरादा हिंदुओं और खुद RSS को भी नुकसान पहुंचाना है। उनका मानना है कि कुछ महत्वाकांक्षी नेता देश के हित के बजाय अपनी निजी सत्ता पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिससे ऐसी कोशिशों को बढ़ावा मिल रहा है।