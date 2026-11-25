राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि दुनिया के ताकतवर देश भारत को आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं।

महाराष्ट्र में आयोजित पद्मा फेस्टिवल में उन्होंने कहा कि ये देश भारत पर दबाव बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ताकि वे खुद ऊपर बने रहें।

उनके मुताबिक, यह 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' यानी 'जो सबसे मजबूत है, वही बचेगा' वाली सोच है। भारत की दूसरों, यहां तक कि अपने विरोधियों की भी मदद करने की आदत उनकी इस सोच में फिट नहीं बैठती।