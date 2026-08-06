74 साल की डॉक्टर के साथ डिजिटल धोखाधड़ी, गंवाएं 1.35 करोड़ रुपये

इन ठगों ने अपनी जालसाजी को पुख्ता दिखाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कागजात दिखाए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की वर्दी पहनकर वीडियो कॉल भी किए। उन पर भरोसा करके डॉक्टर ने अपनी पूरी बचत निकाल ली और उनके बताए खातों में पैसा भेज दिया।

अपनी भतीजी से बात करने के बाद ही डॉक्टर को एहसास हुआ कि यह सब एक धोखाधड़ी थी। इसके बाद, परिवार ने 2 अगस्त को साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन डॉक्टर को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।