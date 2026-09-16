तमिलनाडु: 100 करोड़ के स्कूल घोटाले की आंच पूर्व मंत्री तक, पूर्व स्कूली शिक्षा मंत्री अंबिल महेश के घर छापा

बीटी अरसाकुमार पर तमिलनाडु प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाम का एक ऐसा संगठन चलाने का आरोप है जो पंजीकृत नहीं था। बताया जा रहा है कि इस संगठन ने स्कूलों को सरकारी मंजूरी दिलाने का वादा करके 100 करोड़ से भी ज्यादा की रकम इकट्ठा की थी। इन आरोपों की फिलहाल जांच चल रही है।

अरसाकुमार की गिरफ्तारी के बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन पर गुंडा एक्ट लगा दिया। इस जांच ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि प्राइवेट स्कूलों के प्रबंधन की ओर से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गई हैं।