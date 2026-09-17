दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे को 500 करोड़ रुपये का नोटिस

वहीं, आदित्य ने दावा किया कि वे दिशा को कभी नहीं जानते थे और न ही उनसे कभी मिले थे।

उन्होंने कहा, '6 सालों से कुछ लोग राजनीतिक और निजी मकसदों से मेरा नाम इस मामले से जोड़ रहे हैं। यह मेरी छवि खराब करने की सोची-समझी और बिना सबूत वाली कोशिश है। खास मकसदों वाले लोगों द्वारा लगातार मेरी छवि खराब करने का अभियान चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जोर-शोर से होने वाली डिबेट और मीडिया ट्रायल से सच्चाई नहीं बदलती।'