पहलवानों की अपील पर कोर्ट का बड़ा कदम, बृजभूषण को मिला आखिरी मौका

पहलवानों की अपील पर कोर्ट का बड़ा कदम, बृजभूषण को मिला आखिरी मौका
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महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को चुनौती दी गई है।
इस मामले की अपील पर सुनवाई करते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है। यह उनके लिए आखिरी मौका होगा।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब अगली सुनवाई 20 नवंबर, 2026 को होगी। इस तारीख के साथ यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
पहलवानों ने कहा फैसला पक्षपातपूर्ण, पहचान रखी जाएगी सुरक्षित
सिंह के बरी होने के फैसले को चुनौती दे रही महिला पहलवानों का कहना है कि पहले जो फैसला आया था, वह इस धारणा पर आधारित था कि पीड़ितों को कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही, उनकी गवाहियों पर भी ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि यह मामला काफी संवेदनशील है। इसलिए, इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान को सुरक्षित रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है।