पहलवानों की अपील पर कोर्ट का बड़ा कदम, बृजभूषण को मिला आखिरी मौका

महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने के फैसले को चुनौती दी गई है।

इस मामले की अपील पर सुनवाई करते हुए राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण सिंह को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया है। यह उनके लिए आखिरी मौका होगा।

इस हाई-प्रोफाइल मामले में अब अगली सुनवाई 20 नवंबर, 2026 को होगी। इस तारीख के साथ यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।