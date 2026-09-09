मुंबई में PMO अधिकारी बनकर NMACC में घुसा युवक, गिरफ्तारी के बाद खुली ठगी की पोल
मुंबई पुलिस ने 24 वर्षीय रोहन पारेख को हिरासत में लिया है। वह नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) के जियो वर्ल्ड प्लाजा में घुसने की कोशिश कर रहा था और खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बता रहा था। सुरक्षाकर्मियों ने रोहन और उसके साथियों को तब रोका जब उनमें से एक के पास हथियार मिला। पारेख ने उन्हें एक डिजिटल PMO पहचानपत्र दिखाया, लेकिन इसके तुरंत बाद वहां से चला गया। बाद में पुलिस ने उसकी मर्सिडीज कार के जरिए उसे ट्रैक करके पकड़ा।
वकील का दावा: तरुण कपूर ने पारेख को ठगा
पारेख के वकील का कहना है कि उसे तरुण कपूर नाम के एक शख्स ने ठगा था। वकील के मुताबिक, तरुण कपूर ने पारेख को यकीन दिलाया था कि उसे असल में PMO में नौकरी मिल गई है। तरुण ने 2 साल पहले पारेख से संपर्क किया था और उसे PMO में काम करने का प्रस्ताव दिया था। उसने पारेख को एक ऐसा पत्र भी दिया था, जिस पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे और साथ ही PMO का एक डिजिटल पहचान पत्र भी सौंपा था। रोहन पारेख के साथ उसका बॉडीगार्ड भी गिरफ्तार हुआ है। यह बॉडीगार्ड एक पूर्व सैनिक है और उसके पास लाइसेंस वाला रिवाल्वर भी था। जांच पूरी होने तक दोनों 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।