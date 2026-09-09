मुंबई में PMO अधिकारी बनकर NMACC में घुसा युवक, गिरफ्तारी के बाद खुली ठगी की पोल

पारेख के वकील का कहना है कि उसे तरुण कपूर नाम के एक शख्स ने ठगा था। वकील के मुताबिक, तरुण कपूर ने पारेख को यकीन दिलाया था कि उसे असल में PMO में नौकरी मिल गई है। तरुण ने 2 साल पहले पारेख से संपर्क किया था और उसे PMO में काम करने का प्रस्ताव दिया था। उसने पारेख को एक ऐसा पत्र भी दिया था, जिस पर कथित तौर पर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर थे और साथ ही PMO का एक डिजिटल पहचान पत्र भी सौंपा था। रोहन पारेख के साथ उसका बॉडीगार्ड भी गिरफ्तार हुआ है। यह बॉडीगार्ड एक पूर्व सैनिक है और उसके पास लाइसेंस वाला रिवाल्वर भी था। जांच पूरी होने तक दोनों 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में रहेंगे।