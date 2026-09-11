मंगेतर को इंप्रेस करने के लिए बना फर्जी 'PMO अधिकारी', AI का किया इस्तेमाल

जांचकर्ताओं का मानना है कि पारेख ने यह कथित PMO पहचान पत्र बनाने के लिए किसी AI टूल का इस्तेमाल किया था। उसने अपने बॉडीगार्ड-कम-ड्राइवर, दिलीप कुंडे को हर महीने करीब 90,000 रुपये दिए थे, जो पैसे कथित तौर पर पारेख के परिवार ने दिए थे।

पुलिस ने बताया कि पारेख ने पहले भी मॉल का दौरा किया था ताकि वहां की सुरक्षा को समझा जा सके। अब, जांचकर्ता एक और साथी की तलाश में हैं और डिजिटल सबूतों को खंगाल रहे हैं।

यह पूरा मामला बड़े आयोजनों की सुरक्षा और AI का इस्तेमाल करके कितनी आसानी से असली जैसी दिखने वाली नकली ID बनाई जा सकती है, इस पर कई गंभीर सवाल खड़े करता है।