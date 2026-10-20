अब दिल्ली हवाई अड्डे पर कॉफी परोसेगा नाचता हुआ रोबोट

ऑर्डर करना यहां बेहद आसान है और यह पूरी तरह से कैशलेस है। अपनी पसंद का कोई भी ड्रिंक या स्नैक स्क्रीन पर चुनें, बाकी का सारा काम रोबोट खुद करता है और आपका ऑर्डर पिकअप विंडो पर दे देता है। कॉफी और आइसक्रीम के अलावा, आपको यहां चाय, फ्लेवर्ड मिल्क और हल्के-फुल्के स्नैक्स भी मिलेंगे। अभी तक कीमतों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन हवाई अड्डे पर आने वाले लोग इस नए और आधुनिक कैफे की खूब चर्चा कर रहे हैं।