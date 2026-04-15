मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबर्ट वाड्रा को समन, 16 मई को कोर्ट में होना होगा पेश देश Apr 15, 2026

प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में दिल्ली कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यह केस हरियाणा में 2008 के एक जमीन के सौदे से जुड़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) का दावा है कि वाड्रा ने इस सौदे से 58 करोड़ रुपये कमाए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई, 2026 को होनी है।