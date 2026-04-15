मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राबर्ट वाड्रा को समन, 16 मई को कोर्ट में होना होगा पेश
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प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस में दिल्ली कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। यह केस हरियाणा में 2008 के एक जमीन के सौदे से जुड़ा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) का दावा है कि वाड्रा ने इस सौदे से 58 करोड़ रुपये कमाए। इस मामले की अगली सुनवाई 16 मई, 2026 को होनी है।
PMLA केस में वाड्रा और हुड्डा पर आरोप लगे हैं
एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रॉबर्ट वाड्रा समेत कई और लोगों के खिलाफ आरोप दाखिल किए हैं। इनमें हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा का नाम भी है।