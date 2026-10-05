हैदराबाद के कैरेटलेन स्टोर में सेंधमारी, चोर ले उड़े 300-400 आभूषण

चोरी का पता सुबह करीब 7 बजे मकान मालिक को चला, जिसके बाद उन्होंने तुरंत के सुब्रह्मण्यम को सूचना दी। मेडिपल्ली पुलिस अब CCTV फुटेज खंगाल रही है और सुराग जुटा रही है, ताकि लगभग 7 संदिग्धों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने विशेष टीमें बना दी हैं।