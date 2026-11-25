दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसे में 3 युवकों की मौत, 2 घायल
लेखन Manoj Panchal
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बहरोड़ के पास देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।
वे सभी रात करीब 1 बजे मुंडनवाड़ा गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक ट्रॉली से जा भिड़ी। इस हादसे में हरीश कुमार, देवेंद्र प्रजापत और हेमंत प्रजापत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, घायल हुए 2 अन्य युवकों का इलाज जारी है।
पुलिस ने फंसे हुए यात्रियों को निकाला, जांच जारी
सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार में फंसे सभी लोगों को बाहर निकालने के काम में जुट गई। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, मृतकों के परिजन अब बहरोड़ अस्पताल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
हादसे की असली वजह जानने के लिए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।