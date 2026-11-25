दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बहरोड़ के पास देर रात हुए एक भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

वे सभी रात करीब 1 बजे मुंडनवाड़ा गांव की तरफ लौट रहे थे, तभी उनकी कार एक ट्रॉली से जा भिड़ी। इस हादसे में हरीश कुमार, देवेंद्र प्रजापत और हेमंत प्रजापत ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं, घायल हुए 2 अन्य युवकों का इलाज जारी है।