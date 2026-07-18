लालू प्रसाद यादव को दिल्ली AIIMS लाया गया, जानिए कैसी है उनकी सेहत
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को शनिवार को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) अस्पताल ले जाया जा रहा है। उनकी तबीयत को लेकर हाल में चिंताएं सामने आई थीं। दरअसल, शुक्रवार शाम को उन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत के चलते पटना के IGIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने उनकी हालत को तुरंत काबू में कर लिया और उन्हें घर वापस भेज दिया। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली यात्रा से पहले पूरी तरह आराम करने की सलाह भी दी थी।
यादव के बंगले के शिफ्ट होने से स्वच्छता को लेकर चिंताएं
लालू पिछले कुछ समय से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें साल 2022 में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है। हाल ही में उन्होंने और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपना पुराना सरकारी बंगला छोड़ दिया है। वे पटना के कौटिल्य नगर स्थित एक निजी मकान में शिफ्ट हो गए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती ने बताया कि इस बदलाव के साथ ही स्वच्छता को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई थीं। इस बीच, उनका जो पुराना पता था, वह अब बिहार के पशुपालन मंत्री का आधिकारिक निवास बन गया है।