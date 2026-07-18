लालू प्रसाद यादव को दिल्ली AIIMS लाया गया, जानिए कैसी है उनकी सेहत

लालू पिछले कुछ समय से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनमें साल 2022 में हुआ किडनी ट्रांसप्लांट भी शामिल है। हाल ही में उन्होंने और उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने अपना पुराना सरकारी बंगला छोड़ दिया है। वे पटना के कौटिल्य नगर स्थित एक निजी मकान में शिफ्ट हो गए हैं। उनकी बेटी मीसा भारती ने बताया कि इस बदलाव के साथ ही स्वच्छता को लेकर भी कुछ चिंताएं सामने आई थीं। इस बीच, उनका जो पुराना पता था, वह अब बिहार के पशुपालन मंत्री का आधिकारिक निवास बन गया है।