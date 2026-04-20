NGO की आड़ में धर्मांतरण और छेड़छाड़: नागपुर में संचालक गिरफ्तार

पुलिस की जांच, कार्यस्थल पर धार्मिक दबाव के आरोप

शिकायतकर्ता महिलाओं का कहना है कि काजी उन पर इस्लामी पहनावा पहनने और कुछ खास रिवाजों को मानने के लिए दबाव डालते थे। पुलिस अब यह पता कर रही है कि कितनी महिलाएं इस दबाव का शिकार हुईं और इस एनजीओ को फंडिंग कहां से मिलती है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में नासिक में भी काम की जगह पर धार्मिक उत्पीड़न का ऐसा ही एक मामला सामने आया था।