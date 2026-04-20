NGO की आड़ में धर्मांतरण और छेड़छाड़: नागपुर में संचालक गिरफ्तार

NGO की आड़ में धर्मांतरण और छेड़छाड़: नागपुर में संचालक गिरफ्तार
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नागपुर में 'फिकार फाउंडेशन' और 'पढ़ें हम, पढ़ाएं हम' नाम से एनजीओ चलाने वाले रियाज काजी को गिरफ्तार किया गया है। उनके ही संगठन में काम करने वाली महिलाओं ने उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालने और छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के सामने आने के बाद महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड (ATS) और स्थानीय पुलिस ने मिलकर इस मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस की जांच, कार्यस्थल पर धार्मिक दबाव के आरोप
शिकायतकर्ता महिलाओं का कहना है कि काजी उन पर इस्लामी पहनावा पहनने और कुछ खास रिवाजों को मानने के लिए दबाव डालते थे। पुलिस अब यह पता कर रही है कि कितनी महिलाएं इस दबाव का शिकार हुईं और इस एनजीओ को फंडिंग कहां से मिलती है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल ही में नासिक में भी काम की जगह पर धार्मिक उत्पीड़न का ऐसा ही एक मामला सामने आया था।