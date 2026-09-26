नेपाल की बारिश से बिहार में बाढ़ का कहर, खतरें में 50 लाख जिंदगियां

राज्य आपदा प्रतिक्रिया दल (SDRF) बचाव के साजो-सामान के साथ तैयार खड़े हैं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। इस बार सितंबर में सामान्य से 10 प्रतिशत ज्यादा बारिश हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने की तैयारी कर ली है। राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, जल संसाधन विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ-साथ दूसरे संबंधित विभागों से भी करीबी तालमेल बिठाया जा रहा है।