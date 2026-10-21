दिल्ली में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लिया दुर्गा पूजा के अनुष्ठानों में हिस्सा

स्थानीय विधायक शिखा राय ने मंदिर में ऋषि सुनक और सुधा मूर्ति का स्वागत किया। उन्होंने कहा, "हमारे लिए यह सम्मान की बात है कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री श्री ऋषि सुनक जी और राज्यसभा सदस्य, जानी-मानी लेखिका और समाज सेविका श्रीमती सुधा मूर्ति जी ने काली बाड़ी मंदिर में मां दुर्गा की पूजा-अर्चना करने के लिए कदम रखा।"

सीआर पार्क दिल्ली में बंगाली संस्कृति का एक बड़ा केंद्र है। खासकर दुर्गा पूजा के दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर जश्न मनाते हैं। उनका यह दौरा दिखाता है कि ऐसे त्योहार हमारी सांस्कृतिक विरासत को न सिर्फ जिंदा रखते हैं, बल्कि समाज में एकता की भावना भी जगाते हैं।