पश्चिम बंगाल में दिल दहला देने वाली वारदात, पत्नी का कटा सिर लेकर मंदिर पहुंचा पति

पुलिस का कहना है कि पति-पत्नी के बीच हुए झगड़े के बाद ही यह दर्दनाक वारदात हुई। पड़ोसियों ने बताया कि रिंटू सरकार की बस कंडक्टर की नौकरी 3 साल पहले छूट गई थी। उसके बाद से उसका स्वभाव काफी चिड़चिड़ा होता जा रहा था।

रिंटू सरकार ने पुलिस को खुद बताया है कि नौकरी छूटने के बाद से वह अजीब तरह से पेश आ रहा था। पुलिस इस मामले की अभी जांच कर रही है और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार की तलाश जारी है।