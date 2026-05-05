वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026: 8 मई को खुलेगा नतीजों का पिटारा, यहां जानें चेक करने का सबसे आसान तरीका!

वेबसाइट, SMS और डिजीलॉकर से नतीजे चेक करें

नतीजे देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें WB 10वीं रिजल्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर डालना होगा।

आपकी प्रोविजनल मार्कशीट में विषय-वार अंक, कुल परिणाम और आप पास हुए हैं या फेल, इसकी जानकारी दिखेगी। अगर आप चाहें तो SMS या डिजीलॉकर के जरिए भी अपने नतीजे देख सकते हैं। नतीजे देखने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अपना लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें। बाद में छात्रों को स्कूल से मूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।