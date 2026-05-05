वेस्ट बंगाल माध्यमिक परीक्षा 2026: 8 मई को खुलेगा नतीजों का पिटारा, यहां जानें चेक करने का सबसे आसान तरीका!
पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं क्लास के छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। बोर्ड 2026 के नतीजे 8 मई को घोषित करेगा। नतीजों की घोषणा सुबह 9:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। इसके बाद, सुबह 10:15 बजे से छात्र अपने नतीजे ऑनलाइन देख पाएंगे, जिसके लिए लिंक जारी कर दिए जाएंगे। छात्र सुबह 10:30 बजे से wbresults.nic.in या wbbse.wb.gov.in पर अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे।
वेबसाइट, SMS और डिजीलॉकर से नतीजे चेक करें
नतीजे देखने के लिए छात्रों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां उन्हें WB 10वीं रिजल्ट का लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके अपना रोल नंबर डालना होगा।
आपकी प्रोविजनल मार्कशीट में विषय-वार अंक, कुल परिणाम और आप पास हुए हैं या फेल, इसकी जानकारी दिखेगी। अगर आप चाहें तो SMS या डिजीलॉकर के जरिए भी अपने नतीजे देख सकते हैं। नतीजे देखने में कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अपना लॉगिन विवरण पहले से तैयार रखें। बाद में छात्रों को स्कूल से मूल मार्कशीट और सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।