चंडीगढ़ में 15,000 घरों पर बड़ी राहत के बाद दिल्ली मॉडल पर वैधता की मांग तेज

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) के निवासी अपने घरों में बरसों से किए गए बदलावों को वैध करने के लिए एक बार की योजना की मांग कर रहे हैं। इन बदलावों में अक्सर बढ़ाई गई गैलरियां या आंगन में किए गए छोटे-मोटे फेरबदल शामिल हैं। 25 अगस्त को CHB अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में करीब 40 RWA प्रतिनिधियों और CHB घरों के निवासियों ने दिल्ली जैसी एक व्यावहारिक समाधान की मांग की। दिल्ली में निवासियों को अपनी सुरक्षित और नियमों के हिसाब से की गई फेरबदल के लिए एक निर्धारित शुल्क देना होता है।