नेपाल आपदा: मौत के मुंह से लौटे असम के 8 लोग, 10 अब भी लापता

असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार, असम के 10 और स्थानीय लोग अब भी लापता हैं। इनमें से ज्यादातर लोग कामरूप मेट्रोपॉलिटन और कार्बी आंगलोंग जैसे जिलों से हैं। नेपाल में यह बाढ़ तब आई जब एक बर्फिली चट्टान खिसककर एक नदी के रास्ते को रोक दिया। इस घटना से भारी तबाही मची है। अब तक 734 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 2,500 लोग लापता हैं, जिनमें विदेशी और सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। बाकी लापता लोगों का पता लगाने और उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें लगातार जारी हैं।