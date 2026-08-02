कर्नाटक में बारिश की दोहरी मार: जलाशय भरे, पर भूस्खलन ने 3 जानें लीं
कर्नाटक में हुई भारी बारिश कहीं राहत लेकर आई तो कहीं आफत बन गई। जहां एक तरफ महीनों से खाली पड़े जलाशय अब लबालब भर गए हैं, वहीं शिवमोगा में हुए भूस्खलन से 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक छोटा बच्चा भी शामिल था। इस घटना में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है।
उधर, हासन में भी भूस्खलन के कारण रेलवे की पटरियां क्षतिग्रस्त हो गईं, जिसके चलते 7 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं। इससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
कबिनी और कृष्णराज सागर जलाशय में पानी का स्तर बढ़ा
कबिनी और कृष्णराज सागर जैसे जलाशयों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो महीनों की कमी के बाद एक अच्छी खबर है। हालांकि, बाढ़ के कारण एक पुल को बंद करना पड़ा है और प्रशासन ने आसपास के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है।
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों में अभी और भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने तेज हवाओं के साथ-साथ बिजली के खंभों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की भी चेतावनी जारी की है।