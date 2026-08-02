कर्नाटक में बारिश की दोहरी मार: जलाशय भरे, पर भूस्खलन ने 3 जानें लीं

कबिनी और कृष्णराज सागर जैसे जलाशयों का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जो महीनों की कमी के बाद एक अच्छी खबर है। हालांकि, बाढ़ के कारण एक पुल को बंद करना पड़ा है और प्रशासन ने आसपास के लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया है कि उत्तर कन्नड़ और उडुपी जिलों में अभी और भारी बारिश हो सकती है। विभाग ने तेज हवाओं के साथ-साथ बिजली के खंभों और सड़कों जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की भी चेतावनी जारी की है।