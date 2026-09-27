भारत में पहली बार दिखा अनोखा सांप, राजस्थान के सीकर में हुई ये दुर्लभ खोज

यह सांप अपनी नुकीली पूंछ की वजह से बाकी सांपों से थोड़ा अलग दिखता है। अब राजस्थान के सीकर जिले में इसकी मौजूदगी पक्की हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सांप तो लोगों के घरों के पास भी मिले हैं, न कि सिर्फ रेत के टीलों पर। इससे पता चलता है कि यह सांप जितनी जगहों पर रहता है, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि ऐसे कितने सांप मौजूद हैं और उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।