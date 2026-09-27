भारत में पहली बार दिखा अनोखा सांप, राजस्थान के सीकर में हुई ये दुर्लभ खोज
वन्यजीवों से प्यार करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। शोधकर्ताओं ने राजस्थान के सीकर जिले में सिस्तान सैंड बोआ नाम का एक गैर-विषैला सांप खोजा है। भारत में इस सांप को पहली बार वैज्ञानिक तौर पर दर्ज किया गया है। इससे पहले यह सांप सिर्फ ईरान और पाकिस्तान में ही मिलता था। साल 2025 में हुए एक फील्ड सर्वे के दौरान यह खोज सामने आई। शोधकर्ताओं के ये नतीजे मई 2026 में 'जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टैक्सा' नाम की एक खास पत्रिका में छपे हैं।
सिस्तान सैंड बोआ पर अभी और रिसर्च की जरूरत
यह सांप अपनी नुकीली पूंछ की वजह से बाकी सांपों से थोड़ा अलग दिखता है। अब राजस्थान के सीकर जिले में इसकी मौजूदगी पक्की हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ सांप तो लोगों के घरों के पास भी मिले हैं, न कि सिर्फ रेत के टीलों पर। इससे पता चलता है कि यह सांप जितनी जगहों पर रहता है, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी इस पर और रिसर्च करने की जरूरत है, ताकि पता चल सके कि ऐसे कितने सांप मौजूद हैं और उन्हें बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है।