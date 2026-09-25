भारत में कैस्पियन कोबरा का जानलेवा दस्तक: पहली बार मौतें दर्ज, एंटीवेनम भी बेअसर

जिन 2 लोगों की जान गई, उन्हें 2020 और 2021 में सांप ने काटा था। लेकिन, इस कैस्पियन कोबरा के जहर को बेअसर करने वाला एंटीवेनम फिलहाल उपलब्ध नहीं है।

कैस्पियन कोबरा को भारत में सबसे पहले 2019 में देखा गया था। इसलिए, शोधकर्ताओं का मानना है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इस खतरनाक सांप से बचाने और इसके काटने के जोखिम को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक करना और जानकारी देना बहुत जरूरी है।