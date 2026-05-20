भारत की बिजली का कायापलट! 2030 तक 60 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्यों है जरूरी?

भारत की रिपोर्ट: BESS के लिए स्पष्ट नियम जरूरी

ऊर्जा भंडारण को सिर्फ एक तकनीकी सुधार मानना गलत होगा। यह बेहद जरूरी है ताकि जब हम सौर और पवन ऊर्जा जैसे स्रोतों की ओर बढ़ें, तब भी हमारे घरों में बिजली की रोशनी बनी रहे। रिपोर्ट बताती है कि BESS बिजली ग्रिड को कहीं ज्यादा लचीला और भरोसेमंद बना सकते हैं। खासकर दिल्ली जैसे घनी आबादी वाले शहरों में, जहां बिजली की पीक डिमांड को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती होती है, वहां ये बेहद उपयोगी साबित हो सकते हैं। रिपोर्ट नीति निर्माताओं से अपील करती है कि वे इन तकनीकों के लिए स्पष्ट नियम बनाएं, ताकि ये अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें और भारत एक स्वच्छ, भरोसेमंद ऊर्जा भविष्य की तरफ बढ़ सके।