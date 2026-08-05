भारत में रोजाना पैदा होता है 1.70 लाख टन कचरा, 40 प्रतिशत का नहीं होता प्रसंस्करण

इस कचरे का एक बड़ा हिस्सा, करीब 40 से 60 प्रतिशत तक ऑर्गेनिक है। इसे डंपसाइट्स के बड़े-बड़े ढेरों में बदलने की बजाय खाद या बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। भी ज्यादातर शहरों का बजट सिर्फ कचरे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में ही खर्च हो रहा है, उसे सही ढंग से प्रोसेस करने में नहीं। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर इन कमियों को ठीक करके कचरे को अलग-अलग करने (सेग्रीगेशन) और उसे प्रोसेस करने पर ध्यान दिया जाए, तो शहर काफी साफ हो सकते हैं।