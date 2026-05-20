NEET-UG 2026 लीक: पुणे के मशहूर कोचिंग सेंटर पर लगा ताला, संस्थापक गिरफ्तार

पुणे नगर निगम ने मालिक पर 3 गुना जुर्माना लगाया

पुणे नगर निगम (PMC) के मुताबिक, प्रॉपर्टी मालिक ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए जारी किए गए कई नोटिसों को लगातार नजरअंदाज किया। इसी वजह से उन पर वास्तविक जुर्माने से 3 गुना ज्यादा पेनल्टी लगाई गई है। भले ही मालिक ने अब इसके लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन्हें सभी बकाया राशियां चुकानी होंगी। मोतेगांवकर की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से कोचिंग सेंटरों के काम करने के तरीके और उनके नियमों के पालन को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।