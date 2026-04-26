भारत के मशहूर फोटोग्राफर रघु राय का 83 साल की उम्र में निधन, मिला था पद्मश्री

भारतीय फोटो पत्रकारिता के दिग्गज और विश्व प्रसिद्ध फोटोग्राफर रघु राय का रविवार को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वह 83 वर्ष के थे। उनके बेटे नितिन राय ने उनकी मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि वह पिछले 2 सालों से कैंसर से जूझ रहे थे। लगातार बीमारी और उपचार के बीच आखिरकार उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके निधन से कला, मीडिया और पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

बीमारी राय को 2 साल पहले हुआ था प्रोस्टेट कैंसर नितिन ने बताया कि उनके पिता के 2 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर होने का पता चला था। उसके बाद बीमारी का सफल इलाज भी कर दिया गया था। इसके बाद कैंसर पेट तक फैल गया, लेकिन वहां भी इलाज सफल रहा। नितिन ने बताया कि हाल ही में यह बीमारी उनके दिमाग तक पहुंच गई थी और उम्र से जुड़ी परेशानियों की वजह से उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। डॉक्टरों ने उनके उपचार में अपना पूरा अनुभव लगाया था।

परिचय पाकिस्तान में जन्मे रघु ने भारत में बनाई पहचान रघु राय का जन्म 18 दिसंबर, 1942 को झंग में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उन्होंने फोटोग्राफी की शुरुआत अपने बड़े भाई एस पॉल से सीखी और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1960 के दशक में की और 1965 में 'द स्टेट्समैन' अखबार में फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किया। यहां उन्होंने कई बड़े राष्ट्रीय घटनाओं को कैमरे में कैद किया। 1976 में वह स्वतंत्र फोटोग्राफर बन गए थे।

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कार्य रघु ने कहां-कहां किया काम? रघु 1976 में 'द स्टेट्समैन' छोड़ने के बाद 'संडे' मैगजीन में पिक्चर एडिटर बने। 1977 में उन्हें मशहूर फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर-ब्रेसन ने मैग्नम फोटोज में शामिल होने के लिए चुना गया, जो उनके करियर की बड़ी उपलब्धि रही। 1980 में वह फोटोग्राफर और पिक्चर एडिटर के तौर पर 'इंडिया टुडे' से जुड़ गए और 1992 तक काम किया। इसके अलावा 1990 से 1997 के बीच वह वर्ल्ड प्रेस फोटो की जूरी के सदस्य भी रहे।

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लेखन रघु ने लिखीं 18 से ज्यादा किताबें अपने पूरे करियर में रघु ने भारत के लोगों, संस्कृति और शहरों पर 18 से ज्यादा किताबें लिखीं। उनकी प्रमुख किताबों में 'रघु राय्स इंडिया: रिफ्लेक्शंस इन कलर' और 'रिफ्लेक्शंस इन ब्लैक एंड व्हाइट' शामिल हैं। उनकी तस्वीरें टाइम, लाइफ, न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूजवीक और द न्यू यॉर्कर जैसे बड़े अंतरराष्ट्रीय प्रकाशनों में भी प्रकाशित हुईं। उन्हें 1972 में बांग्लादेश युद्ध की शानदार कवरेज करने के लिए पद्मश्री से पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।