भारत में अक्षय ऊर्जा ने बिजली उत्पादन का 20 प्रतिशत मासिक रिकॉर्ड छुआ

भारत ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2026 में, देश में जितनी भी बिजली बनी, उसमें से लगभग 20 प्रतिशत बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से आई। यह अब तक का सबसे ज्यादा मासिक आंकड़ा है। यह तब हुआ है जब देश में बिजली की कुल मांग पिछले साल के मुकाबले 11 प्रतिशत बढ़ गई है।

भले ही बढ़ती ठंडक की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयले का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन कुल बिजली उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी घटकर लगभग 64 प्रतिशत रह गई है। वहीं, गैर-जीवाश्म ईंधन (जैसे अक्षय ऊर्जा, जलविद्युत और परमाणु ऊर्जा) का हिस्सा पिछले 10 महीनों में सबसे ज्यादा हो गया है।