मुंबई की चिपचिपी गर्मी छू मंतर, अब मानसून दिखाएगा असली रंग
मुंबई में रविवार सुबह बारिश हुई। कई दिनों से पड़ रही चिपचिपी गर्मी के बाद अब जाकर शहर को कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग (IMD) ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम मानसून अब आगे बढ़ेगा। प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों के कारण कुछ समय के लिए थमा हुआ मानसून महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में आगे बढ़ने वाला है।
IMD ने महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया
मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, जैसे नागपुर, यवतमाल और गोंदिया के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अभी भी लू चलने की चेतावनी बरकरार है।
राहत की बात यह है कि रविवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच वर्ली में करीब 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में कहीं भी जलभराव या बारिश से जुड़ी किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है।