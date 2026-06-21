मुंबई की चिपचिपी गर्मी छू मंतर, अब मानसून दिखाएगा असली रंग

IMD ने महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, जैसे नागपुर, यवतमाल और गोंदिया के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दूसरी तरफ, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में अभी भी लू चलने की चेतावनी बरकरार है।

राहत की बात यह है कि रविवार सुबह 7 से 8 बजे के बीच वर्ली में करीब 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, लेकिन इसके बावजूद मुंबई में कहीं भी जलभराव या बारिश से जुड़ी किसी बड़ी घटना की खबर नहीं है।