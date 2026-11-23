पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक रेखा पात्रा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। संदिग्ध हर्बल लार्वासाइड जहर के एक गंभीर मामले के बाद अब वे खुद से सांस ले पा रही हैं। भाजपा नेता अर्चना दास मजूमदार ने बताया कि रेखा अब प्रतिक्रिया दे रही हैं और उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। इसी बीच, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखोपाध्याय ने भी पत्रकारों से कहा, "रेखा पहले से बेहतर हैं। उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है।"