पश्चिम बंगाल: जहर के बाद वेंटिलेटर से हटाई गईं भाजपा विधायक रेखा पात्रा
पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक रेखा पात्रा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। संदिग्ध हर्बल लार्वासाइड जहर के एक गंभीर मामले के बाद अब वे खुद से सांस ले पा रही हैं। भाजपा नेता अर्चना दास मजूमदार ने बताया कि रेखा अब प्रतिक्रिया दे रही हैं और उनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। इसी बीच, पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरद्वत मुखोपाध्याय ने भी पत्रकारों से कहा, "रेखा पहले से बेहतर हैं। उन्हें वेंटिलेटर से हटा लिया गया है।"
रेखा कोलकाता के अस्पताल में भर्ती
रेखा शनिवार को अपने घर पर अचानक बीमार पड़ गई थीं। इसके बाद उन्हें पहले एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए फिर कोलकाता शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टरों ने उनकी हालत स्थिर करने के लिए एंटीबायोटिक्स, एक्टिवेटेड चारकोल और कई दूसरे इलाज किए। हालांकि, उनकी धड़कन अभी भी थोड़ी तेज है, लेकिन उनके गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी।