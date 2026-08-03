दिल्ली में लक्ष्मी योजना के लिए 1.45 लाख से ज्यादा पंजीयन, जानें किसे मिलेंगे 2,500 रुपये

लक्ष्मी योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं। अगर आप 21 से 60 साल की महिला हैं और आपके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये तक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।

आपको अपने MLA या MP से एक सिफारिश पत्र भी लेना होगा। साथ ही, आप इनकम टैक्स भरने वाले या कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होनी चाहिएं। इस योजना से उन महिलाओं को बाहर रखा गया है जिनके 3 से ज्यादा जीवित बच्चे हैं। इसके अलावा, ऐसे परिवार जो सालभर में 2,400 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं या जिनके पास कोई 4 पहिया वाहन है, वे भी इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।