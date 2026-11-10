दिल्ली की शान बढ़ाएगी नमो यमुना रिवर सफारी, मुख्यमंत्री ने दिया नया तोहफा

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली तरक्की कर रही है।" उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद यमुना किनारे पर्यटन और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। आगे चलकर और नावें चलाने की योजना है। साथ ही, अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कृष्ण थीम पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी दिखाया जाएगा। इस सफारी में खाने-पीने के स्टॉल और बच्चों के लिए एक खास जगह भी होगी। इसका टिकट 500 रुपये का होगा, जबकि प्रवेश शुल्क 50 रुपये रखा गया है। जल मंत्री परवेश साहिब सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा पानी की गुणवत्ता सुधारना भी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की यह कोशिश वाराणसी और अहमदाबाद में चल रहे ऐसे ही प्रोजेक्ट्स से जुड़ी है।