दिल्ली में शुरू होगी 11,427 करोड़ रुपये की जल सुधार परियोजना, 36 लाख लोगों को मिलेगा 24 घंटे पानी

इस परियोजना के लिए बजट जुटाने में केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर काम करेंगे। दोनों सरकारें 25-25 प्रतिशत का योगदान देंगी, जबकि बाकी राशि लोन या सार्वजनिक निजी साझेदारी (PPP) के जरिए आएगी। कई बड़े सुधार अभी से शुरू हो गए हैं। जैसे, एशियन डेवलपमेंट बैंक समर्थित परियोजनाएं वजीराबाद के जल नेटवर्क को स्मार्ट मीटर लगाकर आधुनिक बना रही हैं, जिससे पानी की बर्बादी को रोका जा सकेगा। इस योजना में अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए नई सीवर लाइनें बिछाने और एक देरी से भुगतान पर शुल्क माफी योजना लाने का भी प्रावधान है। इससे 5.15 लाख घरेलू और 15,796 व्यावसायिक उपभोक्ताओं को फायदा होगा।